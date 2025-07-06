فريدة خليل تتوج بذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

كتب ـ محمد الميموني:

وجت البطلة المعجزة فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بذهبية منافسات فردي السيدات بنهائي كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، والتي تستضيفها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو الجاري.

وفازت البطلة فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1470 نقطة ،لترفع فريدة رصيدها من الميداليات في سلسلة كأس العالم لهذا العام إلى 4 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وفضية .

وجاءت الكورية سيونجمين سيونج في المركز الثاني برصيد 1443 نقطة ، والمجرية بلانكا جوزي في المركز الثالث برصيد 1440 نقطة .

واحتلت ملك إسماعيل للمركز الـ 12محققة 1390 نقطة.

ويذكر أن مصر أول دولة تستضيف أول بطولة رسمية تضم لعبة الموانع على مستوى الكبار، عندما استضافت الجولة الأولى من سلسلة كأس العالم على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير الماضي.