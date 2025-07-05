"رونالدو طلب الصفقة".. النصر السعودي يخطط لضم نجم ريال مدريد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن رغبة مسؤولي نادي النصر السعودي في التعاقد مع الجناح البرازيلي بصفوف ريال مدريد رودريجو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم السبت أن مسؤولي النصر يرغبون في التعاقد مع اللاعب بناءً على طلب من النجم البرتغالي بصفوفهم كريستيانو رونالدو.

وتواصل مسؤولو النصر بالفعل، بحسب سكاي سبورتس، مع المقربين من البرازيلي صاحب الـ 24 عامًا لبحث مطالبه للانضمام لصفوفهم.

ولكن رغم المفاوضات وكون رونالدو هو اللاعب المفضل لرودريجو ولكن البرازيلي يعطي الأولوية للانضمام للدوري الإنجليزي وليس الانتقال لدوري روشن السعودي، بحسب التقرير ذاته.

رودريجو كان قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2019/20 قادمًا من نادي سانتوس البرازيلي الذي تدرج بصفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 2017/18.

وشارك اللاعب البرازيلي الدولي بقميص ريال مدريد خلال موسم 24/25 بـ 53 مباراة سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 11 من بينهن مباراتين بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية صنع خلالها هدفًا.

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