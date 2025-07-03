كأس العالم للأندية 2025

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قناة مجانية تذيع مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية

02:55 ص الخميس 03 يوليه 2025
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    لاعبي الهلال السعودي (1)
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    جماهير الهلال السعودي
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    مباراة ريال مدريد والهلال السعودي
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    الهلال السعودي
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    لاعبي الهلال السعودي (1) (1)
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    الهلال السعودي
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    جماهير الهلال السعودي (1)
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    جماهير الهلال السعودي (1)
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    الهلال السعودي ومانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن المباريات التي سيتم إذاعتها في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق منافساتها غدًا الجمعة.

وأعلن فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المباريات سيتم إذاعتها مجانًا عبر شاشة قناة MBC مصر 2، مع تغطية كاملة واستوديو تحليلي متميز بمشاركة عدد من أبرز الأسماء في مجال التعليق والتحليل الرياضي.

جدول المباريات المنقولة مجانًا:

الجمعة 4 يوليو - الساعة 10 مساءً

الهلال السعودي ضد فلومينينسي البرازيلي

التعليق: مدحت شلبي

السبت 5 يوليو - الساعة 7 مساءً

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

التعليق: فارس عوض

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الهلال السعودي كأس العالم للأندية قناة لمباريات كأس العالم للأندية إبراهيم فايق
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