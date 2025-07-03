قناة مجانية تذيع مباريات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، عن المباريات التي سيتم إذاعتها في الدور ربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق منافساتها غدًا الجمعة.

وأعلن فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المباريات سيتم إذاعتها مجانًا عبر شاشة قناة MBC مصر 2، مع تغطية كاملة واستوديو تحليلي متميز بمشاركة عدد من أبرز الأسماء في مجال التعليق والتحليل الرياضي.

جدول المباريات المنقولة مجانًا:

الجمعة 4 يوليو - الساعة 10 مساءً

الهلال السعودي ضد فلومينينسي البرازيلي

التعليق: مدحت شلبي

السبت 5 يوليو - الساعة 7 مساءً

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

التعليق: فارس عوض