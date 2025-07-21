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قبل راشفورد.. 11 لاعبا إنجليزيا لعبوا لبرشلونة عبر التاريخ

09:30 ص الإثنين 21 يوليو 2025

ماركوس راشفورد

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اقترب نادي برشلونة من ضم ماركوس راشفورد للفريق الأول لكرة القدم، قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحال إتمام الصفقة، سيكون راشفورد اللاعب الإنجليزي الـ12 الذي يرتدي قميص البارسا عبر التاريخ.

11 لاعبا إنجليزيا لعبوا لبرشلونة

1.آرثر ويتى - (من 1899 إلى 1905)

2.هنري موريس - (من 1901 إلى 1902)

3.صامويل موريس - (1902)

4.جونيور موريس - (من 1901 إلى 1902)

5.تشارلز والاس - (من 1907 إلى 1914)

6.بيرسي والاس - (من 1909 إلى 1911)

7.بيلي لامبي - (1912 إلى 1913)

8.جاك ألديرسون - (من 1912 إلى 1913)

9.جاك جرينويل - (من 1912 إلى 1917)

10.هارولد ستامبر - (من 1922 إلى 1923)

11.جاري لينيكر - (من 1986 إلى 1989)

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ماركوس راشفورد برشلونة
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