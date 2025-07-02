"بالمجان".. لاعب الأهلي ينتقل رسميا إلى الدوري البرتغالي

كتب - يوسف محمد:

انتقل حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إلى صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع المارد الأحمر بشكل رسمي.

وكان علاء قد رحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، لخوض تجربة جديدة والحصول على فرصة أكبر في المشاركة، في ظل عدم حصوله على فرصة كاملة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وينشط فريق بورتيمونينسي، الذي انتقل إليه حارس المرمى المصري، في دوري الدرجة الثانية البرتغالي "ليجا برو".

ويذكر أن علاء كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عام 2020، إلا أنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة، حيث اكتفى بالظهور في مباراتين فقط مع المارد الأحمر، تلقى خلالهم هدف واحد وحافظ على نظافة شباكه في مباراة.

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