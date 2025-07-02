كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

"بالمجان".. لاعب الأهلي ينتقل رسميا إلى الدوري البرتغالي

11:41 م الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حمزة علاء
  • عرض 3 صورة
    حمزة علاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

انتقل حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إلى صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع المارد الأحمر بشكل رسمي.

وكان علاء قد رحل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، لخوض تجربة جديدة والحصول على فرصة أكبر في المشاركة، في ظل عدم حصوله على فرصة كاملة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وينشط فريق بورتيمونينسي، الذي انتقل إليه حارس المرمى المصري، في دوري الدرجة الثانية البرتغالي "ليجا برو".

ويذكر أن علاء كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في عام 2020، إلا أنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة، حيث اكتفى بالظهور في مباراتين فقط مع المارد الأحمر، تلقى خلالهم هدف واحد وحافظ على نظافة شباكه في مباراة.

أقرأ أيضًا:

"من فريق الولاد لشارة القيادة".. حكاية قائدة فريق سيدات غزل المحلة آية مسعد

سر استقالة المدرب.. أزمة تضرب فريق السيدات بنادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة علاء حارس حمزة علاء حمزة علاء بالدوري البرتغالي حمزة علاء ينتقل بالمجان فريق بورتيمونينسي البرتغالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل