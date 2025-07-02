كتب - يوسف محمد:

أثار نونو مينديز الظهير الأيسر لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرتغالي، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر مينديز، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويرت سابقا، صورة تجمعه رفقة ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما بمونديال الأندية وأشار إلى نتيجة اللقاء، وهى أربعة أهداف دون مقابل مع وضع رمز تعبيري "ضحك".

وكان باريس سان جيرمان، نجح في تحقق الفوز على حساب إنتر ميامي الأمريكي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية 2025.

واستمر مينديز في إثارة الجدل، بعدما قام بنشر صورة عبر حسابه على منصة "X" أيضًا، رفقة مواطنه كريستيانو رونالدو، علق عليها: "الأفضل لي".

وفي سياق آخر، يستعد مينديز رفقة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لملاقاة نظيره بايرن ميونخ، يوم السبت المقبل، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية