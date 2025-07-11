كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

فيديو تقديم الصفقة.. 15 صورة لبكاء نجم أرسنال لهذا السبب

10:39 م الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
  • عرض 15 صورة
    بكاء لاعب أرسنال أثناء تقديمه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

شهدت جلسة التصوير الخاصة باللاعب كريستيان نورجارد بقميص أرسنال، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لقطة مؤثرة كان بطلها اللاعب ونجله.

وأثناء خضوع اللاعب لجلسة التصوير الخاصة بتقديمه بقميص أرسنال، تفاجأ بدخول ابنه إلى المكان الذي يتم بداخله جلسة التصوير بقميص يحمل اسمه.

وعند رؤية اللاعب كريستيان نورجارد لنجله أثناء جلسة التصوير، ولم يتمالك دموعه ودخل في نوبة بكاء، فرحاب الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان نادي أرسنال، تعاقد مع صاحب الـ31 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق برينتفورد الإنجليزي، مقابل 11 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نورجارد، شار خلال الموسم الماضي رفقة برينتفورد في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

أقرأ أيضًا:
بخمس رصاصات.. قتل لاعبة تنس على يد والدها

"مركز صادم لصلاح".. الكشف عن المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال لاعب أرسنال كريستيان نورجارد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ