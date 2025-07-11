فيديو تقديم الصفقة.. 15 صورة لبكاء نجم أرسنال لهذا السبب

كتب - يوسف محمد:

شهدت جلسة التصوير الخاصة باللاعب كريستيان نورجارد بقميص أرسنال، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لقطة مؤثرة كان بطلها اللاعب ونجله.

وأثناء خضوع اللاعب لجلسة التصوير الخاصة بتقديمه بقميص أرسنال، تفاجأ بدخول ابنه إلى المكان الذي يتم بداخله جلسة التصوير بقميص يحمل اسمه.

وعند رؤية اللاعب كريستيان نورجارد لنجله أثناء جلسة التصوير، ولم يتمالك دموعه ودخل في نوبة بكاء، فرحاب الانتقال إلى نادي أرسنال الإنجليزي.

وكان نادي أرسنال، تعاقد مع صاحب الـ31 عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من فريق برينتفورد الإنجليزي، مقابل 11 مليون يورو.

والجدير بالذكر أن نورجارد، شار خلال الموسم الماضي رفقة برينتفورد في 35 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

ياله من مقطع..



بدأ نورغارد بالبكاء عندما تمت مفاجأته بدخول ابنه أثناء جلسة التصوير بقميص آرسنال يحمل اسمه ❤️😢

pic.twitter.com/2DnME26Xof — عمرو (@bt3) July 11, 2025

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