كشفت تقارير عالمية القائمة الأولية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 والتي شهدت مركزًا صادمًا للنجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وذكرت منصة Lentedesportiva المتخصصة في تصنيفات اللاعبين وأرباح الأندية وصحيفة Le Parisienالفرنسية القائمة الأولية والتي تصدرها نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي بـ 155 نقطة.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة موهبة فريق برشلونة لامين يامال بـ 127 نقطة ثم ثنائي فريق باريس سان جيرمان فيتينيا ثالثًا بـ 100 نقطة وأشرف حكيمي رابعًا بـ 62 نقطة وخلفهما محمد صلاح بـ 52 نقطة.

وحلّ في المركز السادس لاعب باريس سان جيرمان نونو مينديز بـ 36 نقطة فيما جاء نجم ريال مدريد كيليان مبابي في المركز السابع بـ 25 نقطة ومن بعده حارس مرمى باريس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما ـ 22 نقطة ثم ثنائي برشلونة رافينيا بـ 16 نقطة وبيدري بـ 15 نقطة.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

ومن المقرر أن يستضيف مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس حفل النسخة 69 من حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر من العام الجاري.

يذكر أن اللاعب الإسباني روديجو كان قد توّج بالنسخة الماضية من الكرة الذهبية 2024 متفوقًا على لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

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