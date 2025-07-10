أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تعرض لاعب منتخبه المحترف بصفوف نادي العربي القطري علاء الدين حسين لسلسلة من التهديدات والاستجوابات من قبل السلطات الإسرائيلية، أثناء زيارته لمسقط رأسه بلدة المشهد بالجليل.

وأشار الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عبر بيان رسمي صادر مساء أمس الإثنين، إلى أن اللاعب أوضحلهم تمحور التحقيق معه حول انضمامه للمنتخب الفلسطيني وتمثيله له:"كما تمت مصادرة هاتفه المحمول، الذي لا يزال محتجزاً".

ونوه اللاعب، بحسب بيان الاتحاد الفلسطيني ذاته، إلى أن ضابطا إسرائيليًا قد وجه إليه تهديداً مباشرًا وصريحاً بملاحقته ومطاردته حيثما كان، و"إنهاء مسيرته الرياضية" وأبلغه بأنه سيكون تحت المراقبة الأمنية المستمرة.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً كان قد انضم للمنتخب الفلسطيني الأول في سبتمبر 2023 إذ شارك بقميصه بـ 8 مباريات.

الجناح الأيسر الدولي كان قد شارك بقميص العربي القطري خلال الموسم الماضي بـ 17 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا خلال 943 دقيقة لعب.