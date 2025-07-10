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الحزن يظهر على صلاح.. 8 صور ترصد عودة لاعبي ليفربول إلى التدريبات بعد وفاة جوتا

01:41 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    الحزن يظهر على وجوه لاعبي ليفربول (7)_4
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    الحزن يظهر على وجوه لاعبي ليفربول (1)_5
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    جوتا وشقيقه
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    ديوجو جوتا
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (4)
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (1)
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (5)
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (2)
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (3)
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    كيف كانت جنازة ديوجو جوتا في جوندومار؟ (6)
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كتبت-هند عواد:

عاد لاعبو ليفربول الإنجليزي إلى تدريبات الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له زميلهم بالفريق ديوجو جوتا وأودى بحياته.

وتوفى جوتا صاحب الـ28 عاما وشقيقه أندريه سيلفا صاحب الـ25 عاما، في حادث سيارة، أثناء سفرهما عبر إسبانيا لركوب العبارة إلى إنجلترا، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ووصل نجوم ليفربول إلى مقر النادي في يومهم الأول من التدريبات قبل بداية الموسم، وظهرت علامات الحزن على محمد صلاح الذي تغيب عن مراسم جنازة جوتا.

وحصل لاعبو ليفربول، على خيار تفويت مباراتهم الأولى في فترة ما قبل الموسم، إذا شعروا أنها جاءت في وقت مبكر جدًا بعد وفاة جوتا، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الآن، ومن المقرر أن يلعب فريق سلوت مع فريق بريستون، يوم الأحد.

وستقام مباريات ليفربول في فترة الإعداد، ضد نادي ميلان الإيطالي ويوكوهاما إف إم يومي 26 و30 يوليو، خلال جولة في اليابان.

وظهر آندي روبرتسون، في مران ليفربول الأول، وكان مدافع ليفربول حاضرا في زفاف جوتا قبل أسبوعين من وفاته، وظهر إلى جانب قائد الريدز فيرجيل فان دايك في جنازة البرتغالي.

وشوهد ثنائي ليفربول الجدد جيريمي فريمبونج وواتارو إندو ، في تدريبات الريدز، لأول مرة.

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