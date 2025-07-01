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موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري في كأس العالم للأندية

01:35 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

بوروسيا دورتموند

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كتب- محمد عبدالهادي:

في مواجهة تحمل طابعًا أوروبيًا–لاتينيًا مثيرًا، يلتقي فريق بوروسيا دورتموند الألماني مع نظيره مونتيري المكسيكي، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقامة حاليًا على الأراضي الأمريكية.

وتُقام المباراة المرتقبة بين الفريقين على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم"، ضمن النسخة الأولى من البطولة التي تُقام بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وتأهل بوروسيا دورتموند إلى هذه المرحلة بعدما تصدّر مجموعته السادسة، بينما جاء فريق مونتيري في وصافة المجموعة الخامسة، ليكتب الفريقان موعدًا قويًا في الدور الإقصائي.

وسيكون الفائز من هذه المواجهة على موعد مع اختبار أكثر صعوبة في الدور ربع النهائي، حيث سيواجه الفائز من القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ومونتيري والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة فجر الأربعاء 2 يوليو، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة والرياض.

وستنقل المباراة عبر تطبيق "DAZN" الذي يملك حقوق بث البطولة حصريًا، إلى جانب قناتي "MBC مصر" و"MBC Action"، واللتين أعلنتا إذاعتهما للمباراة ضمن تغطيتهما لفعاليات المونديال العالمي.

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