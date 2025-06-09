كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت ستجمعهم بنظيرهم أفريقيا الوسطي بسبب إضراب اللاعبين.

وذكر الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تجمع غدا بملعب مولاي رشيد بالدار الييضاء منتخبنا الوطني بمنتخب افريقيا الوسطى بسب إضراب لاعبي المنتخب المذكور".

المنتخب التونسي كان سيقابل نظيره أفريقيا الوسسطى بعد إلغاء وديته أمام نظيره الزامبي الذي أعلن تراجعه عن خوضها بسبب وفاة الرئيس الأسبق لبلاده.

وكان المنتخب التونسي قد خسر بثنائية نظيفة وديًا على يد نظيره المغربي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي.

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