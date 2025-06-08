نهائي دوري الأمم الأوروبية.. التشكيل الرسمي لمباراة اسبانيا والبرتغال

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، وروبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل منتخب البرتغال تواجد النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي في خط الهجوم، وذلك رفقة كل من نيتو وكونسيساو.

بينما يقود خط هجوم إسبانيا كل من لامين يامال، ويليامز، وأويارزابال، وجاء تشكيل المنتخبين كالتالي:

تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز - ايناسيو - روبن دياز - جواو نيفيز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز - فيتينها - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - فرانشيسكو كونسيساو.

تشكيل إسبانيا أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: كوكوريلا، هويسن، لو نورماند، مينجويزا.

خط الوسط: فابيان رويز، زوبيميندي، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، أويارزابال، لامين يامال.