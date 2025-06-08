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أول ظهور لـ تريزيجيه.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا المكسيكي

12:46 م الأحد 08 يونيو 2025

تريزيجيه من مران الأهلي في ميامي

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كتب-رمضان حسن:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في الثانية عشر بعد منتصف الليل، في لقاء ودي قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويدفع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للأهلي، بالثنائي الوافد حديثا محمود حسن تريزيجيه ومحمد حمدي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة باتشوكا المكسيكي

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة باتشوكا المكسيكي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - ياسر إبراهيم (مصطفى العش) - يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - جراديشار - أشرف بنشرقي.

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