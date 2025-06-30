خصم 4.5 مليون دولار من مكافآة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن خصم 4 ملايين و 485 ألف دولار من أصل المكافآة التي حصل عليها فريق العين الإماراتي نظير المشاركة بالنسخة الجارية لكأس العالم للأندية 2025 والتي بلغت 11.5 مليون دولار.

وحصل فريق العين على مبلغ 9.5 مليون دولار كمكافآة مشاركة في البطولة بجانب 2 مليون دولار نظير الفوز على نظيره الوداد المغربي في ختام دور المجموعات قبل أن يغادر المجموعة التي تصدر عنها فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم عبر تقرير لها اليوم الإثنين أن الخصم يأتي بعدما خضعت قيمة مكافآة نادي العين لضرائب صارمة تفرضها السلطات الأميركية تشمل ضريبة فيدرالية تصل نسبتها إلى 30%، وأخرى لصالح واشنطن العاصمة بنسبة 9%، إذ إن الأخيرة تفرض ضرائب على الكيانات الأجنبية المؤقتة.

وبذلك سيتم اقتطاع نحو 39% من إجمالي الإيرادات، وهو ما قيمته أربعة ملايين و485 ألف دولار أميركي في ظل عدم التواصل لاتفاق ضريبي بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والحكومة الأمريكية.

وكان نادي العين قد أنهى مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بعد خسارة أمام مانشستر سيتي ويوفنتوس وفوز على الوداد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجارية من كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

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