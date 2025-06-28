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الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس العالم

09:07 م السبت 28 يونيو 2025

لاعبي الهلال السعودي (1)

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كتب - محمد القرش:

كتب - محمد القرش:

يتعرض فريق الهلال السعودي للعديد من الغيابات في مباراة مانشستر سيتي، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن الهلال السعودي غياب 5 لاعبين عن مواجهات السيتي المقبلة (سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش،عبدالإله المالكي، ألكسندر ميتروفيتش،عبدالله الحمدان، ومصعب الجوير).

وتأكد غياب سالم الدوسري عن بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية، ليغيب على إثرها من 4 إلى 6 أسابيع.

وتقام المباراة في تمام الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل الموافق 1 يوليو، على ملعب كامبينج وورلد.

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الهلال كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 ميتروفيتش سالم الدوسري
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