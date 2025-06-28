ضربة قوية للهلال السعودي قبل مباراة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

أعلن نادي الهلال السعودي غياب 4 نجوم بصفوفه عن مباراة فريقه المقبلة بكأس العالم للأندية أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار نادي الهلال، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه سالم الدوسري أثبتت إصابته في العضلة الخلفية وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وأوضح النادي السعودي كذلك أن مهاجمه الصربي ميتروفيتش سيغيب عن المباراة لاستمرار برنامجه العلاجي والتأهيلي فيما يشعر لاعبه مصعب الجوير بآلام في الركبة لذا لم يشارك في الحصة التدريبية مساء يوم أمس الجمعة.

وأتم نادي الهلال بيانه بالتنويه إلى أن الفحوصات التي خضع لها لاعبه عبدالله الحمدان أثبتت إصابته في عضلة الساق.

موعد مباراة الهلال ومانشستر سيتي

ومن المقرر أن يلتقي فريق الهلال نظيره مانشستر سيتي عند الرابعة فجر يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان فريق الهلال قد تأهل إلى دور الـ 16 بعدما حلّ وصيفًا في مجموعته برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي تأهل كمتصدر، فيما تأهل نادي مانشستر سيتي كمتصدر لمجموعته برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس الذي تأهل كوصيف.

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