ما هو أقوى خط هجوم في مجموعات كأس العالم للأندية؟

كتبت-هند عواد:

يعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي أقوى خط هجوم في دور مجموعات بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وأسدل الستار عن مواجهات مجموعات المونديال، على أن تنطلق مباريات دور الـ16 مساء غدا السبت.

وتأهل إلى دور الـ16 كل من، بالميراس، إنتر ميامي، باريس سان جيرمان، بوتافوجو، بنفيكا، بايرن ميونخ، فلامينجو، تشيلسي، إنتر ميلان، مونتيري، بروسيا دورتموند، فلومنينسي، مانشستر سيتي، يوفنتوس، ريال مدريد، الهلال.

وسجل مانشستر سيتي 13 هدفا خلال مباريات دور المجموعات، ليتصدر قائمة الأقوى هجوما، يليه بايرن ميونخ بـ12 هدفا، وفي المركز الثالث يوفنتوس بـ11 هدفا، ثم بنفيكا بـ9 أهداف، وريال مدريد في المركز الخامس بـ7 أهداف.

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