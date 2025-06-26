القاهرة – مصراوي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية إلى واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات، حين يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع يوفنتوس الإيطالي، يوم الخميس الموافق 26 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب كامبينج وورلد.

ويخوض الفريقان اللقاء في صراع مباشر على صدارة المجموعة، بعد أن قدما أداء مميزا في الجولتين السابقتين بتحقيق انتصارين لكل منهما، مما يجعل هذه المواجهة حاسمة لتحديد هوية المتصدر والمتأهل في المركز الأول.

القنوات الناقلة:

من المقرر أن تنقل المباراة عبر منصة DAZN العالمية، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).