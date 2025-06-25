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ماذا يحتاج الهلال السعودي للصعود إلى دور الـ16 بكأس العالم للأندية؟

04:35 م الأربعاء 25 يونيو 2025
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كتبت-هند عواد:

يستعد الهلال السعودي لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في الرابعة فجر يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للأندية، بحثا عن الفوز الأول في البطولة وانتزاع بطاقة العبور إلى دور الـ16.

ويشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، ريال مدريد وباتشوكا وريد بول سالزبورج.

وافتتح الهلال مشواره في المونديال بتعادل كبير مع ريال مدريد الإسباني 1-1، في مباراة شهدت تألقا لافتا لحارس مرمى الفريق ياسين بونو، ثم تعادل مع ريد بول سالزبورج سلبيا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة بنقطتين، فيما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ4 نقاط، وفي المركز الثاني سالزبورج بـ4 نقاط.

ويحتاج الهلال للفوز على باتشوكا للتأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم للأندية، مع انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج بفوز أحد الفريقين.

وفي حالة انتهاء مباراة ريال مدريد وسالزبورج، يحتاج الهلال لانتهاء المباراة بالتعادل 1-1، مع تسجيله 3 أهداف ليصعد كثاني المجموعة مع ريال مدريد.

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الهلال السعودي كأس العالم للأندية 2025 باتشوكا المكسيكي
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