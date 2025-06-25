مدرب الوداد المغربي يغادر من المستشفى

كتبت-هند عواد:

غادر محمد أمين بن هاشم المدير الفني للوداد المغربي المستشفى، بعد تعرضه لحادث سير في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وذكر موقع "لو سيت إنفو" المغربي، أن محمد أمين بن هاشم غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، والحصول على إذن بالخروج والالتحاق بمقر إقامة الفريق.

وتعرض محمد أمين بن هاشم لحادث سير في واشنطن، صباح الإثنين الماضي، وأصيب في الوجه والساق.

وأضاف الموقع، أن الطبيب طالبه بضرورة الخضوع لفترة راحة، لهذا سيكون من الصعب قيادة الفريق ضد العين في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

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