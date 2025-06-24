محمد صلاح ينشر صورته مع لاعب الزمالك

كتبت-هند عواد:

نشر المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته رفقة عمر جابر لاعب الزمالك وحسين السيد لاعب الأهلي السابق، أثناء قضائهم عطلتهم الصيفية.

ويقضي محمد صلاح عطلته الصيفية قبل انطلاق الموسم المقبل في مصر، إذ أنه سبق ونشر صورته مع أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي وعبدالله السعيد لاعب الزمالك في الساحل الشمالي.

وكشف صلاح في وقت سابق، خطته لقضاء عطلته الصيفية، وقال في حوار مع إحدى شركات الاتصالات: "عطلتي الصيفية؟ "نازل" مصر في البداية، بعدها سأسافر إلى جزر المالديف (تقع في جنوب آسيا) مع زوجتي وابنتي، وبعدها سأسافر إلى مكان في فرنسا".

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