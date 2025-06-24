"لا يخيب من توكّل عليه".. نجم الأهلى يوجّه رسالة قبل صدام بورتو

كتب - نهى خورشيد:

وجه مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قبل ساعات قليلة من مواجهة بورتو البرتغالي في كأس العالم للأندية.

ونشر مروان بوستر يحمل عبارات:"خلي أملك كبير فرب كريم لا يخيب من توكل عليه.. لو ضاقت عليك الدنيا.. فتذكر أن الله هو الواسع الرزاق".

وفي سياق متصل، يخوض الأهلي نظيره بورتو بعد قليل على ملعب ميتلايف ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة، وتذاع بشكل حصري عبر قناة إم بي سي مصر.

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