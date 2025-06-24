كتبت-هند عواد:

بعد 18 شهرا من الإيقاف بسبب المنشطات، ظهر الفرنسي بول بوجبا وهو يستعد للموسوم المقبل، من خلال تدريبات فردية، دون ارتباطه بأي ناد؟

بدت مسيرة بوجبا غريبة بعض الشيء، من صعوده الصاروخي في مانشستر يونايتد، إلى تألقه في يوفنتوس باعتباره موهبة صاعدة ينتظرها الجميع، مع أهداف وتصفيفات شعر غريبة، حتى تم إيقافه بسبب المنشطات.

وانتقل بوجبا إلى يونايتد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، لكنه قضى موسمه الأول مليئًا بالإصابات، قبل أن يتعرض لحظر صادم بسبب المنشطات في موسمه الثاني، الأمر الذي أنهى مسيرته في تورينو، في سبتمبر 2023.

ويقترب الدولي الفرنسي الذي خاض 91 مباراة دولية من العودة إلى كرة القدم، بعد أن وافق على صفقة لمدة عامين مع موناكو، حسبما زعمت صحيفة لو باريزيان الفرنسية.

بول بوجبا مع صهر ترامب

يستعد بوجبا مع كوبي ماينو وليني يورو لاعبي مانشستر يونايتد، وكان يتجول في كأس العالم للأندية ويلتقط الصور مع بعض زملائه السابقين في فريق بوكا جونيورز.

وظهر بوجبا عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يتدرب مع مجموعة من اللاعبين، مثل نجم الأرجنتين وروما باولو ديبالا، ولاعب كرة القدم البرازيلي الشهير إيران فيريرا.

لكن الأغرب من ذلك هو ظهوره مع صهر دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رجل الأعمال مايكل بولس، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ابتزاز شقيق بوجبا

واجه بوجبا عدة صعوبات خلال مسيرته، وأُدين شقيقه ماتياس، وخمسة رجال آخرين - بعضهم أصدقاء طفولته - بمحاولة ابتزازه، وانتهى الأمر بالحكم على ماتياس بالسجن ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.

وكان بوجبا قد قدّم شكوى بعد اختطافه وسرقته على يد رجلين مجهولين ملثمين ومسلحين، طالبا بـ 13 مليون يورو (10.98 مليون جنيه إسترليني)، وقيل إن خمسة أشخاص مقربين منه "أعدّوا بدقة" اجتماعًا انتهى باختطافه، وفقًا لصحيفة "لو باريزيان".

وأخبر بوجبا المحققين أن المبتزين المزعومين كانوا يحاولون تشويه سمعته من خلال تقديم سلسلة من الادعاءات، وشمل ذلك ادعاء ماتياس أن بوجبا استأجر ساحرًا ليُلقي تعويذة على زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي، واتهمه أيضًا بـ"التخلي" عن عائلته.

ونفى بوجبا هذه الادعاءات، وخلال التحقيق، كُشف أيضًا أنه دفع 100 ألف يورو (84,423 جنيهًا إسترلينيًا) للمجموعة المنظمة، وبعد عامين من التحقيقات، أكدت النيابة العامة في باريس أن ماتياس والرجال الخمسة سيمثلون للمحاكمة.