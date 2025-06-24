منتخب الشباب لليد يتأهل رسمياً لربع نهائي مونديال بولندا

كتب - نهى خورشيد

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للشباب رسمياً إلى ربع نهائي بطولة العالم تحت 21 عامًا المقامة في بولندا، بعد تعادل ألمانيا مع إسبانيا 35-35، ضمن منافسات الدور الرئيسي، ليضمن الفراعنة الصعود قبل خوض مباراتهم الثانية في هذا الدور.

ويواجه الفراعنة نظيره الألماني مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك لتحديد متصدر المجموعة، إذ يكفي المنتخب المصري بالفوز أو التعادل لضمان الصدارة وملاقاة ثاني المجموعة الثانية "البرتغال أو السويد" في ربع النهائي.

وكان المنتخب المصري تفوق في مباراته الأولى بالدور الرئيسي على سويسرا بنتيجة 28-25، بعد ريمونتادا قوية في الشوط الثاني.