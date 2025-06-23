كتب- محمد عبدالهادي:

يترقب عشاق الكرة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وبورتو البرتغالي، فجر الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للاعبين، فإن النادي الأهلي تبلغ قيمته التسويقية نحو 47.95 مليون يورو، مقابل 345.90 مليون يورو لنادي بورتو البرتغالي.

تريزيجيه في صدارة أغلى اللاعبين بالأهلي

يتصدر محمود حسن تريزيجيه قائمة أغلى لاعبي الأهلي، بقيمة تسويقية تبلغ 5 ملايين يورو، يليه إمام عاشور ووسام أبو علي بقيمة 4 ملايين يورو لكل منهما، بينما يأتي أحمد سيد "زيزو" في المركز الرابع بـ 3.5 مليون يورو.

أوموروديون الأغلى في صفوف بورتو

في المقابل، يتصدر المهاجم الإسباني الشاب سامو أوموروديون قائمة أغلى لاعبي بورتو، بقيمة سوقية تبلغ 50 مليون يورو، يليه كل من رودريجو مورا والحارس ديوجو كوستا بقيمة 40 مليون يورو لكل لاعب.