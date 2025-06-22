القاهرة – مصراوي

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء الموافق 24 يونيو، في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحا، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويحتل الأهلي المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، متساويا مع بورتو البرتغالي، الذي يتفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام فريق بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي.