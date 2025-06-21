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بحضور نجوم أرسنال.. أوديجارد يحتفل بزفافه على هيلين سبيلينج (صور)

07:23 م السبت 21 يونيو 2025
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    ساكا وصديقته من حفل زفاف أوديجارد
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    نجوم أرسنال من حفل زفاف أوديجارد
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أقيم حفل زفاف مارتن أوديجارد نجم فريق أرسنال على صديقته هيلين سبيلينج في أوسلو بالنرويج اليوم السبت.

وشهد حفل الزفاف تواجد عدد من لاعبي أرسنال، حيث ظهر بوكايو ساكا ووصديقته تولامي بنسون، ولياندرو تروسارد بجانب آخرين.

وذكرت تقارير أن قائد الجانرز، البالغ من العمر 26 عاما، تزوج من صديقته هيلين سبيلينج ، البالغة من العمر 29 عاما، في شهر نوفمبر الماضي، ولكن دون نشر أي شيء عن هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "فيردينس جانج" النرويجية أن لاعب خط الوسط غيّر حالته في السجل الوطني إلى متزوج، بينما عدّلت اسمها إلى هيلين سبيلينج أوديجارد.

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