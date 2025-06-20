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أولى استعدادات الأهلي لمواجهة بورتو في كأس العالم

05:18 م الجمعة 20 يونيو 2025

مران الأهلي

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كتب - محمد القرش:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، في تمام الحادية عشرة والنصف بتوقيت أمريكا - السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ الأهلي استعداداته لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

وكان الأهلي قد خاض مواجهتين في بطولة كأس العالم للأندية، أمام إنتر ميامي الأمريكي، ثم بالميراس البرازيلي.

ويختتم الفريق مبارياته في المجموعة بمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن مونديال الأندية.

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الأهلي كأس العالم للأندية الأهلي وبورتو بورتو
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