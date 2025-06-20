كتبت-هند عواد:

عرضت شبكة globo البرازيلية، موقفا لأبيل فيريرا مدرب بالميراس مع أحد المشجعين في المدرجات عقب مباراة الأهلي، التي انتهت بهزيمة الأخير بنتيجة 2-0 في كأس العالم للأندية.

وظهر أبيل يغادر أرض الملعب وهو يصفق ويشكر الجماهير بعد الفوز على الأهلي، وفي آخر لقطة له قبل دخول النفق، أهدى قميصه لأحد المشجعين في المدرجات.

ووفقا للشبكة البرازيلية، قال أبيل وهو يغادر الملعب: "مباراة صعبة. أحيانًا ننسى من نلعب ضده، فهم الفريق الأكثر نجاحًا في أفريقيا، وهذه هي المرة الثالثة التي نشارك فيها في كأس العالم، وهم معتادون على هذا النوع من المنافسات".

وأضاف: "لم تكن أجواء المباراة سهلة، فقد كانت حارة جدًا. ظننتُ أننا كنا قلقين بعض الشيء أيضًا، ثم اضطررنا لإيقاف المباراة بعد أن تقدمنا 2-0، أعتقد أنه فوز عادل جدًا. كان بإمكاننا تسجيل هدف أو هدفين إضافيين، لكنني أتقبل النتيجة، والآن سنستريح ونستعد للمباراة التالية".

وعندما سُئل عن طلب المشجع لقميصه أثناء مغادرته الملعب، قال مازحا: "لم أكن أرغب حتى في خلعه. عندما أعود إلى المنزل، ستقول زوجتي إنه كان محرجًا. عندما ترى المشجعين بهذا الشكل، ماذا عساي أن أفعل؟ أعظم فرحة أمنحها لهم هي الفوز بالمباراة. سيقيمون حفلًا رائعًا. إنه لشرف لي أن أمثلهم، ولاعبو فريقي يدركون ذلك ويبذلون قصارى جهدهم في الملعب. عندما كنت في النفق وطلبوا مني القميص، ماذا عساي أن أفعل؟ أعطيتهم القميص. أعلم أنني لست في أفضل حالاتي، لكن هذا ما أستطيع فعله".

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