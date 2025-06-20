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أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

03:56 ص الجمعة 20 يونيو 2025
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    لاعب أتليتكو يحتفل بهدفه في مرى سياتل ساوندرز (1) (1)
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    أتلتيكو مدريد
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القاهرة - مصراوي

نجح أتلتيكو مدريد في الفوز على نظيره سياتل ساوندرز بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية 2025.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد كلا من: بابلو باريوس في الدقيقة 11 و 55، أكسيل فيتسل في الدقيقة 47.

وأحرز هدف فريق سياتل ساوندرز الوحيد اللاعب ألبرت روسناك في الدقيقة 50 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متساويًا في الرصيد مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي و بوتافوغو البرازيلي، مع تفوق الفريقين بفارق الأهداف، بينما يتذيل سياتل ساوندرز الترتيب دون نقاط.

وتضم المجموعة الثانية كلاً من: أتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

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