كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بالميراس البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر انطلاق صافرة المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمونديال الأندية.

وشهد تشكيل المارد الأحمر للقاء، مشاركة الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله بشكل أساسي منذ بداية المباراة، بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه ووسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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