كتبت-هند عواد:

تنقل قنوات إم بي سي مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، ومن بينها مباراة الفريق ضد بالميراس البرازيلي مساء اليوم.

ويواجه الأهلي بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس

تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي على القنوات التالية: إم بي سي مصر 1 بتعليق فارس عوض، إم بي سي مصر 2 بتعليق مدحت شلبي، إم بي سي أكشن بتعليق عبدالله الحربي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم

جاء تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي كالآتي:

إم بي سي مصر1

التردد: 12016

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

إم بي سي مصر2

التردد: 11824

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

إم بي سي مصر أكشن

التردد: 11471

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27501

جدير بالذكر أن الأهلي يبحث عن الفوز الأول في كأس العالم للأندية 2025، بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا في الجولة الأولى من المسابقة، على أن يواجه بورتو البرتغالي في المباراة المقبلة بالجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور.

اقرأ أيضًا:

وقع لنادي جديد.. خطوة واحد تفصل لاعب الزمالك عن فسخ عقده

رحل نصف الفريق.. الأهلي يتسلح بـ4 لاعبين ضد بالميراس البرازيلي