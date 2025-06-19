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موعد مباراة الأهلي وبالميراس اليوم في كأس العالم للأندية 2025

10:39 ص الخميس 19 يونيو 2025
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    قميص الأهلي من نيوجيرسي
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    جماهير الأهلي من ولاية نيوجيرسي قبل مباراة بالميراس
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    جماهير الأهلي قبل مباراة بالميراس
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي قبل مباراة بالميراس 1
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    تدريبات الأهلي
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي
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    كوكا وياسر إبراهيم وحمدي فتحي
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كتبت-هند عواد:

يفتتح الأهلي الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه بالميراس البرازيلي، مساء اليوم الخميس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مواجهاته بمونديال الأندية، بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي سلبيا في الجولة الأولى من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

يواجه الأهلي بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب "ميتلايف"، بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في إطار منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

تنقل شبكة قنوات إم بي سي، مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي مساء اليوم، عبر قنوات إم بي سي مصر 1، إم بي سي مصر 2، إم بي سي أكشن.

كما تنقل منصة DAZN مباريات كأس العالم للأندية، بعدما حصلت على حقوق البث من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مقابل مليار دولار.

معلقو مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

يعلق على مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فارس عوض عبر إم بي سي مصر 1، مدحت شلبي عبر إم بي سي مصر 2، وعبدالله الحربي عبر إم بي سي أكشن.

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الأهلي الأهلي وبالميراس موعد مباراة الأهلي وبالميراس بالميراس البرازيلي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس
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