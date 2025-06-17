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"خصم عنيد".. لاعب بورتو يعلق على مباراتهم أمام الأهلي

02:20 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

بورتو

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد لاعب بورتو البرتغالي، ألان فاريلا، بقدرات لاعبي الأهلي قبل مباراتهما في كأس العالم للأندية، واصفًا إياهم بالفريق العنيد.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي عند السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 19 يونيو ثم سيلتقي نظيره بورتو عند الرابعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو.

وقال فاريلا في تصريحات صحفية عقب مباراة فريقه أمام نظيره بالميراس التي انتهت بالتعادل السلبي:"شاهدت مباراة ميامي والأهلي. رأيت أنهما خصمان عنيدان للغاية".

وأشار لاعب بورتو إلى أن إنتر ميامي يمتلك أفضل لاعب في العالم وهو ميسي لذا سيحاولون القتال أمامهم حتى النهاية لتحقيق الفوز.

وأتم لاعب الوسط الأرجنتيني صاحب الـ 23 عامًا تصريحاته بالتنويه إلى أن جميع الاحتمالات واردة في المجموعة:"أمامنا مباراتان، وسنحاول تحقيق الفوز في كل منهما".

ومن المقرر أن يلتقي فريق بورتو نظيره إنتر ميامي عند العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو.

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