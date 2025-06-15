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الأهلي يتجه إلى ملعب هارد روك لمواجهة إنتر ميامي

12:46 ص الأحد 15 يونيو 2025

بعثة الأهلي في أمريكا

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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وكان الفريق قد خاض مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح اليوم السبت؛ لتجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة. كما عقد خوسيه ريبيرو المدير الفني محاضرة فنية للاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية المهمة، وحرص خلالها على مراجعه خطة اللعب، ومنح تكليفات خاصة للاعبين لتنفيذها خلال اللقاء.

ويدخل الأهلي مواجهة إنتر ميامي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، إمام عاشور ووسام أبو علي.

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