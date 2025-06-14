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"أحدهما بالمدرجات".. قصة تواجد الثنائي بيكهام في مباراة الأهلي وإنتر ميامي

11:01 م السبت 14 يونيو 2025
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    أحمد رمضان بيكهام
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    أحمد رمضان بيكهام
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    أحمد رمضان بيكهام من مران الأهلي
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    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 14 صورة
    أحمد رمضان بيكهام
  • عرض 14 صورة
    ويل سميث مع ديفيد بيكهام
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    ليبرون جيمس مع ديفيد بيكهام
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    ديفيد بيكهام
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    ديفيد بيكهام
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    ديفيد بيكهام
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    الأهلي ضد إنتر ميامي
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    الأهلي وإنتر ميامي
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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة.

وتنطلق مباراة المارد الأحمر أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي غدا الأحد، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، في افتتاح مباريات مونديال الأندية.

وتشهد مباراة النادي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي مفارقة غريبة، حيث ستشهد تواجد الثنائي بيكهام في ملعب هارد روك، أحدهما سيتواجد في المدرجات والآخر سيكون على أرضية الملعب.

ومن المتوقع أن يتواجد في مدرجات ستاد "هارد روك"، النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، لدعم فريقه في مباراة الغد، فيما سيكون المصري أحمد رمضان الشهير ببيكهام، ضمن قائمة الأهلي في مباراة اليوم.

وأسس النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام فريق إنتر ميامي الأمريكي في عام 2018، بعد أربع سنوات فقط من إنشائه ملعب في مدينة ميامي الأمريكية عام 2014، وهو ملعب "درايف بينك".

وكان الأهلي أعلن في مطلع يونيو الجاري، التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام قادما من فريق سيراميكا كليوباترا، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي".

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