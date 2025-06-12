كتبت-هند عواد:

يتبقى يومان على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في شكلها الجديد، بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى في التاريخ. وأنهت الفرق المشاركة كل التعزيزات الممكنة لهذه النافذة التي فتحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وسيضم ريال مدريد دين هويسن وترينت ألكسندر-أرنولد، بالإضافة إلى المدير الفني الجديد تشابي ألونسو، وأبرم مانشستر سيتي ثلاثة صفقات، فيما عزز الأهلي صفوفه بعدة صفقات على رأسها محمود حسن تريزيجيه.

ريال مدريد 70.72 مليون يورو

أبرم مدريد عدة صفقات رسمية، بعد رحيل كارلو أنشيلوتي ووصول تشابي ألونسو، ويبدأ الفريق حقبة جديدة لفريقه قبل انطلاق كأس العالم.

وتعاقد الميرينجي مع دين هويسن مقابل 59 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني)، وترينت ألكسندر-أرنولد مقابل10 ملايين جنيه إسترليني (11.72 مليون يورو) لشراء القيمة المتبقية من عقده مع ليفربول.

علاوة على ذلك، من المتوقع إتمام صفقة التعاقد مع نجم ريفر بليت فرانكو ماستانتونو، في الأيام المقبلة.

أتلتيكو مدريد 3 ملايين يورو

حاول أتلتيكو مدريد الإسراع في إتمام صفقة أليكس باينا، لكنه لم يُحسمها في الوقت المناسب، وتعاقد مع كليمنت لينجليت صفقة انتقال حر، بعد انفصاله عن برشلونة، وخوان موسو، بعد التوصل إلى اتفاق انتقال مع أتالانتا مقابل 3 ملايين يورو.

وعاد كارلوس مارتن بالفعل إلى الفريق الأحمر والأبيض بعد فترة إعارته إلى ألافيس.

باريس سان جيرمان

يُعدّ بطل دوري أبطال أوروبا الفريق الأقل حاجةً إلى تعزيزات، ومع ذلك، يُراقب الباريسيون سوق الانتقالات باستمرار، وتشير آخر الأنباء إلى أن زابارني قلب دفاع بورنموث، مُستهدف من قِبل باريس سان جيرمان.

مانشستر سيتي 110 ملايين يورو

عزز نادي مانشستر سيتي صفوفه باستثمار قدره 110 ملايين يورو استعدادًا لكأس العالم، وضم جوارديولا بالفعل ريان آيت نوري الظهير الأيسر لنادي وولفرهامبتون، إلى جانب تيجاني رايندرز، على الرغم من عدم إعلانه رسميًا.

كما أُعلن مانشستر انضمام بيتينيلي كحارس مرمى ثالث، إذ يسعى مانشستر سيتي إلى استعادة توازنه بعد موسمٍ شهد تقلباتٍ في الأداء.

بايرن ميونخ 4 ملايين و 300 ألف يورو

أعلن النادي البافاري رسميًا عن تعاقده مع جوناثان تاه، الذي وصل في صفقة انتقال حر من ليفركوزن، وكان عليه دفع مبلغ مالي للسماح له بالمشاركة في البطولة.

اللاعب الآخر هو توم بيشوف من هوفنهايم، توصل بايرن إلى اتفاق مع الناديين بشأن دخول عقودهما حيز التنفيذ في 10 يونيو بدلا من 1 يوليو، مقابل 4 ملايين يورو للأول و 300 ألف يورو للثاني.

تشيلسي 79 مليون يورو

تعاقد تشيلسي مع داريو إيسوجو مقابل 25 مليون دولار، وقام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد وليام ديلاب بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، وضم المدافع الفرنسي مامادو سار 14.00 مليون يورو، إضافة إلى ضم كيندري بايز مقابل 10 مليون يورو.

إنتر ميلان 37 مليون يورو

أُعلن رسميًا رحيل سيموني إنزاجي عن الفريق بعد أربع سنوات، وعيّن النادي كريستيان كيفو بديلًا له، كما ضم بيتر سوتشيتش مقابل 14 مليون يورو ولويس هنريكي مقابل 23 مليون يورو كصفقتين جديدتين.

يوفنتوس 31.50 مليون يورو

يستعد النادي الإيطالي لكأس العالم بعودة دانييلي روجاني وفيليب كوستيتش من إعارتيهما، كما أنهى يوفنتوس صفقة ضم المدافعين بيير كالولو مقابل 14.30 مليون يورو ولويد كيلي مقابل 17.20 مليون يورو.

بورتو 21.3 مليون يورو

أعلن بورتو رسميًا تعاقده مع جابري فيجا من الأهلي السعودي مقابل ما يقارب 18 مليون يور، كما فعل خيار شراء نيهوين بيريز مقابل 13.3 مليون يورو.

بنفيكا 11 مليون يورو

فعل بورتو خيار الشراء في عقد الظهير الإسباني صامويل دال مقابل 11 مليون يورو .

بوروسيا دورتموند 30.50 مليون يورو

أعلن بوروسيا دورتموند انضمام جوبي بيلينجهام مقابل 30.50 مليون يورو، شقيق جود الأصغر، إلى صفوفه كلاعب وحيد في كأس العالم.

سالزبورج 5 ملايين و 100 ألف يورو

كان سالزبورج الفريق الأكثر إثارةً هذا الموسم، إذ تعاقد الفريق النمساوي مع خمسة لاعبين جميعهم في نفس المراكز، المدافعون: جاكوب راسموسن مقابل 1.50 مليون يورو، أمار ديديتش مقابل 100 ألف يورو، ستيفان لاينر انتقال حر، ولاعبا الوسط: سوتا كيتانو لم يعلن عن قيمة الصفقة وفرانس كراتزيج مقابل 3.50 مليون يورو .

إنتر ميامي

لا يخطط فريق ليو ميسي ولويس سواريز ورفاقهما لإبرام أي تعاقدات خلال فترة الانتقالات.

مونتيري

لم يعلن فريق سيرجيو راموس عن أي تعزيزات، فقط أُعلن مؤخرًا عن وصول دومينيك تورينت، المدرب الإسباني الذي سيخلف ديميكيليس.

بوكا جونيورز 5 ملايين و700 ألف يورو

عيّن نادي بوكا جونيورز مؤخرًا ميجيل أنخيل روسو مدربًا جديدًا له، وتعاقد مع قلب الدفاع ماركو بيليجرينو مقابل 3.50 مليون يورو، ومالكوم برايدا مقابل 1.57 مليون يورو.

ريفر بليت

لم يعلن فريق ريفر بليت التعاقد مع أي صفقة خلال الانتقالات الحالية وقبل كأس العالم، وتشير التقارير إلى أنه يقترب من ضم فرانكو ماستانتونو، الذي سيشارك مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

فلامنجو

كان الهدف الرئيسي لفريق فيليبي لويس التعاقد مع جورجينيو انتقال حر، و كان عقد لاعب وسط أرسنال ينتهي في يونيو، وتم الإعلان عن الصفقة رسميًا يوم الجمعة الماضي.

فلومينينسي 4.80 مليون يورو

أنهى فلومينينسي تعاقده مع يفيرسون سوتيلدو مقابل 4.80 مليون يورو.

بوتافوجو 20 مليون و800 ألف يورو

عزز فريق ريناتو بايفا صفوفه بالتعاقد مع الأرجنتيني خواكين "توكو" كوريا، في صفقة انتقال حر، وآرثر كابرال مقابل 12 مليون يورو من بنفيكا، وإلياس مانويل مقابل 900 ألف يورو، بالإضافة إلى لاعب الوسط الأرجنتيني ألفارو مونتورو 7.90 مليون يورو.

بالميراس 70 مليون يورو

استثمر البرازيليون حوالي 70 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية في الهجوم، بما في ذلك فيتور روكي، ولم يُعززوا صفوفهم خلال هذه الفترة، وكان المدرب صريحًا في مؤتمر صحفي، مُصرّحًا بأنه "يملك اللاعبين الذين يريدهم "، بمن فيهم إستيفاو، الذي وقع لتشيلسي، على الرغم من أنه سيُنافس في البطولة مع بالميراس.

الهلال

سيواجه فريق نيمار السابق ريال مدريد في أول مشاركة له في كأس العالم، لكنه فشل في التعاقد مع أي صفقة خلال الانتقالات الحالية، وعلى رأسها فيكتور أوسيمين، بعد رفضه الانتقال إلى المملكة العربية السعودية.

سياتل ساوندرز

تعاقد الفريق الأمريكي الشمالي مؤخرًا مع المهاجم أوسازي دي روزاريو لكن لم يعلن عن الصفقة حتى الآن.

لوس أنجلوس

ضمن فريق لوس أنجلوس التأهل لكأس العالم بعد فوزه على كلوب أمريكا، وكان آخر اللاعبين الذين انضموا للفريق قبل شهرين فرانكي أمايا وريان رابوسو انتقال حر، وكلاهما لاعبا خط وسط. ولم يقم الفريق الأمريكي بأي صفقات جديدة.

باتشوكا

استغلّ الفريق المكسيكي فترة الانتقالات الإضافية لتعزيز صفوفه استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وأكد باتشوكا ضمّ أربعة لاعبين على سبيل الإعارة، وهم: أجوستين بالافيشينو، وروبرت كينيدي، وخوسيه كاستيلو، وفيديريكو بيريرا، ولم يتم الإعلان عن قيمة هذه الصفقات.

أوكلاند

لم يتعاقد بطل دوري أبطال أوقيانوسيا مع أي لاعبين قبل كأس العالم للأندية.

الأهلي 2 مليون و216 ألف يورو

أجرى الأهلي تغييرا على مستوى المدرب قبل كأس العالم للأندية، بالتعاقد مع خوسيه ريبيرو خلفا لمارسيل كولر، وضم كل من، زيزو في صفقة انتقال حر، محمد علي بن رمضان مقابل 1.58 مليون يورو، محمود تريزيجيه مقابل 1.6 مليون يورو، محمد سيحا مقابل 440 ألف يورو، أحمد رمضان بيكهام مقابل 176 ألف يورو، حمدي فتحي على سبيل الإعارة (لم تعلن القيمة)، إضافة إلى عودة أليو ديانج.

الترجي التونسي

لم يجري الترجي التونسي أي صفقة خلال الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لكأس العالم للأندية، والصفقة الوحيدة التي أبرمها هي الجناح الأيسر يونس راشد وسيصل في الأول من يوليو.

العين

ضم العين الثلاثي روي باتريسيو ورامي ربيعة في صفقتين انتقال حر وحسين رحيمي الذي لم يعلن قيمة انتقاله.

أوراوا ريد دايموندز

يشارك أوراوا ريد دايموندز، أحد أنجح الأندية اليابانية برصيد ثلاثة ألقاب في دوري أبطال آسيا، معتمداً على الفريق الذي عززه تحت إشراف ماتشي سكورزا .

الوداد المغربي

أعلن الوداد رسميًا تعاقده مع ثلاثة لاعبين جدد: بارت ماير، ونور الدين أمرابط، وحمزة الحنوري، وانضم الثلاثي إلى الفريق في صفقة انتقال حر.

ماميلودي صن داونز

قرر صن داونز الجنوب أفريقي الحفاظ على تشكيلته وعدم إجراء أي تعاقدات قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

أولسان هيونداي

لم يُبدِ أولسان هيونداي أي اهتمامٍ بالتعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، ويتمسك النادي الكوري الجنوبي بنفس التشكيلة التي استخدمها طوال الموسم.