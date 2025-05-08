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تير شتيجن يتحدث عن حظوظ برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

06:16 م الخميس 08 مايو 2025
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كتب - يوسف محمد:

يرى حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني تيرشتيجين، أن الفريق الكتالوني لديه القدرة على المنافسة بقوة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025-2026.

وكتب شتيجن، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "يحق لنا جميعا أن نفخر بما قدمناه في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فقد وصلنا إلى نهائي البطولة مجددا ولكن الهزيمة لا تزال مؤلمة".

وأضاف: "دعمكم كان هائلا، شكرا لكم، سنعود العام المقبل للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا".

وكان نادي برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة الحالية، من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام فريق إنتر ميلان الإيطالي، بنتيجة 7-6 بمجموع المباراتين.

ويذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا، سيقام يوم 31 مايو الجاري، على ستاد "أليانز أرينا" بألمانيا، بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.

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