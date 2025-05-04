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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

11:29 ص الأحد 04 مايو 2025

مباراة ليفربول وتشيلسي

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كتب ـ محمد الميموني:

يلاقي ليفربول نظيره تشيلسي اليوم الأحد 4 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورت HD1.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بينما يحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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مباراة ليفربول وتشيلسي الدوري الإنجليزي ليفربول تشيلسي
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