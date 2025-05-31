تشكيل إنتر المتوقع أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة ـ مصراوي

استقر إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه إنتر ميلان نظيره باريس سان جيرمان اليوم السبت 31 مايو، في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساء على ملعب " "أليانز".

ونعرض لكم في السطور التالية التشكيل المتوقع لإنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: يان أوريل بيسيك، أليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي.

خط الوسط: دينزل دمفوريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هنريك مختريان فيدريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.