الإنجليزي الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان

كتب - محمد القرش:

هناك لاعب إنجليزي واحد تمكن من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق إنتر ميلان الإيطالي عبر التاريخ.

وفاز المهاجم الإنجليزي، بنن جرينهالج، بلقب دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان بموسم 2009/10 عندما انتصر على بايرن ميونخ في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

بدأ جرينهالج مسيرته المهنية مع ناشئين نادي ويلينج يونايتد، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميلان في موسم 2009/10 ويحصد معهم دوري الأبطال.

وبعدها ظل اللاعب الإنجليزي يتنقل بين الأندية الإنجليزية المغمورة أمثال: ميدستون يونايتد وإنفيرنيس ونادي هيميل هيمبستيد تاون، حتى استقر في نادي مارجيت الذي انتقل له في موسم 2020/21.

وتقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.

وتأهل الفريق الفرنسي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أرسنال بهدف دون رد ذهابا، وثنائية مقابل هدف إيابا.

وعلى الجانب الآخر، تعادل العملاق الإيطالي مع برشلونة 3-3 ذهابا، والفوز 4-3 إيابا في لقاء نصف النهائي.