قبل انتقاله للأهلى.. تريزيجيه يوجه رسالة شكر إلى الريان القطري

كتب - نهى خورشبد

وجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رسالة شكر خاصة إلى نادي الريان القطري، وذلك في ظل انتهاء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الريان القطري، على كل الدعم والمحبة التي غمرتموني بها خلال الفترة الماضية كان لي الشرف الكبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق العريق".

وأضاف:" شكراً أهل قطر الكرام على حسن الضيافة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلى أعلن في وقت سابق تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك ضمن استعدادات الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.