مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التركي

انطاليا سبور

0 2
20:00

طرابزون سبور

كأس خادم الحرمين الشريفين

الاتحاد

0 0
21:00

القادسية

جميع المباريات

إعلان

قبل انتقاله للأهلى.. تريزيجيه يوجه رسالة شكر إلى الريان القطري

07:44 م الجمعة 30 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 4 صورة
    محمو تريزيجيه
  • عرض 4 صورة
    تريزيجيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشبد

وجه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه رسالة شكر خاصة إلى نادي الريان القطري، وذلك في ظل انتهاء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى نادي الريان القطري، على كل الدعم والمحبة التي غمرتموني بها خلال الفترة الماضية كان لي الشرف الكبير أن أكون جزءًا من هذا الفريق العريق".

وأضاف:" شكراً أهل قطر الكرام على حسن الضيافة".

والجدير بالذكر أن النادي الأهلى أعلن في وقت سابق تعاقده مع محمود حسن تريزيجيه لمدة 5 مواسم قادمة، وذلك ضمن استعدادات الأحمر لبطولة كأس العالم للأندية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الريان القطري محمود حسن تريزيجيه الأهلى كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان