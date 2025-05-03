"لتخطي دروجبا".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي غدا

كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول نظيره تشيلسي الإنجليزي غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وتقام مباراة الريدز أمام تشيلسي غدا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في مباراة الريدز غدا، من أبرزها معادلة رقم الإيفواري ديديه دروجبا لاعب تشيلسي السابق، كأكثر لاعب يسجل أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو بعمر الـ 30 أو أكثر.

ويحتاج صاحب الـ32 عاما، إلى تسجيل هدف واحد فقط في مرمى تشيلسي غدا، ليصبح أكثر لاعب بعمره الـ 30 عاما أو أكثر، تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الانجليزي، معادلا رقم الإيفواري ديديه دروجبا، الذي سجل 29 هدفا في موسم 2009-2010 في الدوري الإنجليزي رفقة تشيلسي.

ويحتل صاحب الـ32 عاما حاليا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج" خلال الموسم الحالي، برصيد 28 هدفا.

وكان فريق ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي لصالحه، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الماضية.

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