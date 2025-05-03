كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره تشيلسي الإنجليزي غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" غدا.

وتقام مباراة ليفربول أمام تشيلسي غدا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل فريق تشيلسي، في إطار منافسات الجولة الـ35 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة تشيلسي غدا، إلى تعزيز رقمه القياسي كهداف تاريخي للأجانب في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في احتلال صدارة الهدافين الأجانب التاريخيين برصيد 185 هدفا، متخطيا أجويرو صاحب المركز الثاني برصيد 184 هدفا.

أرقام محمد صلاح أمام تشيلسي

وخاض محمد صلاح 23 مباراة أمام تشيلسي في مختلف البطولات ومع كافة الفرق التي لعب ضمن صفوفها، تمكن خلالهم من المساهمة في 12 هدفا.

وخلال 14 مباراة سابقة، خاضها محمد صلاح أمام فريق تشيلسي، نجح النجم المصري في تسجيل 8 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وحقق صلاح الفوز على حساب تشيلسي في 10 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في 7 لقاءات، فيما حضر التعادل في 6 لقاءات.

وسبق وشارك محمد صلاح في 4 مباريات أمام فريق تشيلسي، خلال تواجده مع فريق بازل السويسري، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراتين في الدوري الأوروبي.

والجدير بالذكر أن محمد صلاح سبق له اللعب رفقة فريق تشيلسي، حينما انتقل إليه في يناير 2014 قادما من فريق بازل السويسري، قبل أن يرحل عن صفوف البلوز في فبراير 2015.

وشارك صلاح رفقة تشيلسي قبل الرحيل عن صفوف الفريق، في 19 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.

والجدير بالذكر أن ليفربول، كان قد حسم لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي لصالحه، بعدما حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية، على حساب توتنهام بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد فقط.

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