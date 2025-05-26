عرض مغري من الهلال السعودي لضم برونو فيرنانديز

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقدم نادي الهلال السعودي بعرض مغري لضم النجم البرتغالي بصفوف نادي مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع The Athletic اليوم الإثنين أن نادي الهلال تقدم بعرض قيمته 25 مليون يورو سنويًا للاعب البرتغالي بجانب 80 مليون لمانشستر يونايتد لبيع المدة المتبقية من عقد اللاعب.

ويرغب نادي الهلال بحسب التقرير ذاته في ضم اللاعب لمدة 4 مواسم ليحصل اللاعب خلالها على 100 مليون يورو.

وكان لاعب الوسط البرتغالي الدولي قد أعلن أنه لا يجد مشكلة في الرحيل عن يونايتد حال رغبة النادي في رحيله للحصول على سيولة مالية.

ويستعد نادي الهلال للمشاركة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية نادي الهلال رفقة مجموعة تضم أندية: ريال مدريد، ريد بول سالزبورج النمساوي، باتشوكا المكسيكي.

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