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"ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو

12:25 ص الإثنين 26 مايو 2025

ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20

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القاهرة - مصراوي

أقيمت العديد من المباريات في مختلف المسابقات المحلية والقارية اليوم الأحد 25 مايو، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

وسجل محمد صلاح هدفًا في تعادل فريق ليفربول ونظيره كريستال بالاس، كما حقق برشلونة الفوز أيضًا على أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني، كما توج نهضة بركان المغربي بلقب الكونفدرالية على حساب سيمبا وفاز الإسماعيلي بثلاثية نظيفة أمام الجونة.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي
بورنموث ضد ليستر سيتي - (2-0)
فولهام ضد مانشستر سيتي - (0-2)
إبسويتش تاون ضد وست هام - (1-3)
ليفربول ضد كريستال بالاس - (1-1)
مانشستر يونايتد ضد استون فيلا - (2-0)
نيوكاسل يونايتد ضد ايفرتون - (0-1)
نوتنجهام فورست ضد تشيلسي - (0-1)
ساوثامبتون ضد أرسنال - (1-2)
توتنهام ضد برايتون - (1-4)
وولفرهامبتون ضد برينتفورد - (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد أتلتيكو مدريد - (1-4)
فياريال ضد إشبيلية - (4-2)
أتلتيك بلباو ضد برشلونة - (0-3)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

تورينو ضد روما - (0-2)
فينيزيا ضد يوفنتوس - (2-3)
أتالانتا ضد بارما - (2-3)
إمبولي ضد هيلاس فيرونا - (1-2)
لاتسيو ضد ليتشي - (0-1)
أودينيزي ضد فيورنتينا - (2-3)

نتائج مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد غزل المحلة - (1-1)
مودرن سبورت ضد الاتحاد السكندري - (1-0)
الإسماعيلي ضد الجونة - (3-0)
إنبي ضد زد - (1-1)

نتائج مباريات الكونفدرالية الأفريقية

سيمبا ضد نهضة بركان - (1-1) فوز نهضة البركان بالبطولة

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