لاعب مانشستر السابق يجيب.. هل ينضم رونالدو للوداد المغربي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الفترة الماضية، ارتباط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفريق الوداد المغربي للانضمام إليه في الميركاتو الصيفي المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحدث النجم المغربي نور الدين مرابط، لاعب النصر السعودي ومانشستر يونايتد السابق، والذي سينضم للوداد في الصيف المقبل عن حقيقة انتقال رونالدو للوداد المغربي.

وقال مرابط في مقابلة مع صحيفة دي تيليجراف :" رئيس نادي الوداد طموح للغاية ولا يزال يعمل مع بعض الأسماء الكبيرة، صحيح أن كريستيانو هو أحدهم".

وينتهي تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بنهاية شهر يونيو الجاري، ولم يتوصل حتى كتابة هذه السطور لاتفاق مع النادي السعودي للاستمرار لتحوم الأنباء عن رحيله لأحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية.