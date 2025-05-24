الأول في التاريخ.. محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد الموسم المقبل

كتبت-هند عواد:

فاز المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-25، للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2017-18.

وانضم محمد صلاح إلى قائمة اللاعبين الذين حققوا الجائزة مرتين، ليتساوى مع تييري هنري، وكريستيانو رونالدو، ونيمانيا فيديتش، وكيفن دي بروين.

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح

ومع تجديد محمد صلاح تعاقده لعامين مع ليفربول، بات اللاعب قريبا من إنجاز تاريخي، إذ أنه في حال الفوز بالجائزة مرة أخرى، سيصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بها ثلاث مرات.

ويمكن أن يحقق المصري إنجازًا تاريخيًا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتصدر صلاح الدوري من حيث الأهداف والتمريرات الحاسمة، وقد يصبح أول لاعب يفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وصانع الألعاب الذهبي، ولاعب الموسم في نفس الموسم.

موسم محمد صلاح القياسي

قدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا، إذ قاد ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، وسجل 28 هدفا، وقدم 18 تمريرة حاسمة (إجمالا 46 مساهمة)، وفي حالة صناعة هدفين يتساوى مع هنري ودي بروين.

وسجل صلاح رقما قياسيا في عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة في موسم من 38 مباراة، إذ يتأخر صلاح بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي الإجمالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحمله آلان شيرار وأندرو كول ، وكلاهما وصل إلى 47 هدفا في 42 مباراة.

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