كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره صن داونز الجنوب أفريقي غدا، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره صن داونز غدا، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق بيراميدز، في الصعود إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على أورلاندو بايراتس الجنوب أفريقي، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بمجموع المباراتين.

تاريخ مواجهات بيراميدز أمام أندية جنوب أفريقيا

وتعد هذه المواجهة السابعة، التي تجمع بين بيراميدز وأندية جنوب أفريقيا، حيث سبق وواجه فريق بيراميدز أندية جنوب أفريقيا في 6 مباريات من قبل.

وخلال 6 مواجهات سابقة جمعت بين بيراميدز وأندية جنوب أفريقيا، تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 3 مباريات.

ونجح لاعبو بيراميدز في تسجيل 4 أهداف، في شباك فرق جنوب أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات فريق بيراميدز أمام صن داونز الجنوب أفريقي، فإننا نجد أن الفريقين، تقابلا معا في مباراتين من قبل، تمكن صن داونز من تحقيق الفوز في مباراة بهدف دون مقابل وحضر التعادل السلبي في مباراة آخرى.

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